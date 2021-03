Les forces de sécurité et de défense du Sénégal n’ont pas encore fait le bilan de cette deuxième journée de confrontation entre manifestants pro Sonko et forces de l’ordre. Toutefois, il est à noter que comme du coté des manifestants, de nombreux fonctionnaires ont été blessés au cours des échanges de cette journée.

Si, à la Médina comme devant la RTS, policiers et manifestants ont trouvé un gentleman agrement en acceptant de conclure un cessez-le-feu et se serrer les mains, à Colobane c’était un autre son de cloche. Ragaillardis par la main tendue des policiers, les pro Sonko ont pensé que ça allait être de même des gendarmes. Ainsi, ils se sont dirigés vers la caserne de la gendarmerie nationale et ont décidé d’aller y chercher le gardé-à-vue, Ousmane Sonko. Déterminés à ne pas laisser violer la sacralité de cette zone militaire, les gendarmes ont fait front contre l’avancée des intrus.

Pendant plusieurs heures, manifestants et et gendarmes se sont faits face devant la Caserne Samba Diéry Diallo. Et, alors que la légion d’intervention de la gendarmerie -LGI- a été dépassée, le haut commandement territorial a fait appel au GIGN, le corps d’élite de la gendarmerie. Ce dernier démembrement, d’ordinaire utilisé dans la lutte contre le grand banditisme, le terrorisme et la protection de hautes personnalités, a été déployé à deux reprises pour venir casser le front des manifestants. Et à deux reprises, leurs interventions ont été fructueuses.

Mais, au cours de l’une de leurs interventions, un des gendarmes a fait exploser une grenade F4 entre ses mains. “Il est gravement blessé. Et s’il ne perd pas toute la main droite, il perdra de nombreux doigts.” A confié à Kéwoulo une source judiciaire. A quelques minutes de l’intervention du ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome, aucun bilan des victimes policières comme militaires n’est encore disponible. Et au vu des images obtenues par Kéwoulo en provenance de Guédiéwaye, Dakar, Mbour et de Ziguinchor, de nombreux blessés sont à déplorer au soir de cette seconde journée des affrontements pour exiger la libération de Ousmane Sonko accusé de “viols multiples” et “menace avec armes“, “d’appel à l’insurrection” et enfin de “trouble à l’ordre public.”