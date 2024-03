Le juge du tribunal de Dakar, avait suivi, décembre dernier, le verdict du juge Sabassy Faye, en annulant la radiation de Ousmane Sonko du fichier électoral. Le tribunal avait ainsi ordonné la réintégration du leader de PASTEF Les Patriotes dans les listes électorales.

Cependant, après ce verdict, Me El Hadji Diouf, membre du pool d’avocats de l’Etat du Sénégal, avait annoncé leur intention de déposer un recours pour faire annuler cette décision du juge de Dakar. L’examen de ce pourvoi se tiendra ce 14 mars 2024.

Actuellement en détention, Ousmane Sonko sera représenté par Me Bamba Cissé et son pool d’avocats, pendant que l’Etat du Sénégal sera représenté par l’Agent judiciaire d’Etat (AJE), accompagné des avocats de l’Etat dont Me El Hadji Diouf.