Le dialogue des dialoguistes de Diamnadio avec la participation des recalés, des centrales syndicales, des leaders des organisations paysannes, des forces religieuses présentes et des dialoguistes soutenant la position du Conseil Constitutionnel comme les partis du pole de gauche entriste /Cds dont le Pit et l’église, a abouti à un consensus, sans les 17 candidats retenus.

Ce consensus de Diamnadio n’a pas remis en cause les 19 candidatures mais demande le réexamen des autres comme Karim et Sonko. Une autre date est retenue au-delà de la fin du mandat de Macky. Cela pose problème. Il y a un vrai double jeu de beaucoup de forces politiques avec de vrais calculs politiciens et un boycott de façade pour certains.

Ce calcul politique concerne Macky, Karim, Sonko, Mame Boye Diao, Boune Dione, Serigne Mboup, Idy etc….

Il y a un vrai jeu de dupes avec des tractations secrètes révélées par Atepa.

Mais il y a déjà un large consensus dont la classe politique, la plateforme citoyenne Aar Sunu Election et la presse ne parle pas, c’est le consensus national portant sur l’ alignement sur la décision finale que va prendre le Conseil Constitutionnel qui n’est plus défié, depuis sa décision historique de censurer le décret de report du scrutin pour inconstitutionnalité de la proposition de loi votée par le parlement .

Ce consensus populaire républicain est tel que l’opération de grève générale et ville morte décrétée par la large plateforme Aar Sunu Elections revigorée par le succès populaire de la marche citoyenne autorisée par le préfet, a été ignorée par la grande majorité des populations qui ont vaqué normalement à leurs occupations quotidiennes pour assurer leur survie.

Les mots d’ordre du Saems et du Cusems ont ils été suivis dans le écoles publiques?

Force restera à la volonté populaire dans le secret des urnes. Djiby Gueye, Juriste et Environnementaliste. CONCORDE ET REFONDATION DE LA REPUBLIQUE.

