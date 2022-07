Amy Dia a été arrêtée mardi dernier pour troubles à l’ordre public et menace à la sûreté de l’Etat. Elle est en garde à vue au commissariat central de Dakar. Celle-ci a été prolongée.

Ami Dia est la vice-coordinatrice de Pastef à Sam Notaire. Elle a rejoint le parti de Ousmane Sonko en 2017, sur recommandation.

«Le leader de Pastef lui avait été recommandé du temps que sa mère, retraitée, était une collègue de Sonko comme contrôleur des Impôts et Domaines, informe dans L’Observateur de ce vendredi Mamour Dia, frère de la mise en cause. Sa mère avait averti ses enfants que cet inspecteur des Impôts et Domaines était une personne intègre et prêt à voler au secours de son prochain.»

Mamour Dia ajoute : «Son entrée et sa durée en politique ont été facilitées par ses qualités immenses d’altruisme, son engagement sans faille et son désintéressement des futilités de la vie quotidienne. Des raisons qui sont également la cause de ses déboires judiciaires actuels.»