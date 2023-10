Affaire Falla Fleur: Le verdict est tombé pour Ndèye Fatou Fall, le tribunal la condamne à…

Juée le 12 octobre dernier en audience public au tribunal de Dakar, la sentence est tombée pour Ndèye Fatou Fall plus connue sous le nom de Falla Fleur.

Contrairement à la peine de 3 ans ferme requit par le procureur, le tribunal a condamné Ndéye Fatou Fall à une peine de 3 mois ferme pour les faits de provocation direct à un attroupement non armé et non suivie d’effet. Et ce, en application des articles 95 et suivants du code pénal.

Pour rappel, Falla Fleur a était arretée à son lieu de travail et placée sous mandat de dépot depuis le 7 juin. Elle est poursuivie pour acte et manoeuvre à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, trouble à l’ordre l’ordre public, provocation direct à un attroupement non armé et non suivie d’effet.

Cependant Falla Fleur qui devait rentrer cez elle pour avoir déja purgée sa peine de 3 mois en prison, est retenue en prison pour les enquetes sur le dossier portant sur la correspondance dont elle est accusée: Tentative de sortie fraduleuse de correspondance dénigrant l’administration pénitentiaire, de la prison.