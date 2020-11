13 des 25 prévenus, poursuivis dans l’affaire dite de mariage entre homosexuels, ont été relaxés. Le tribunal des flagrants délits a accordé le “doute” à 12 prévenus alors que le treizième a été purement et simplement relaxé.

L’organisateur de la fête et le “marié” ont pris 6 mois ferme et le reste du groupe, 3 mois de prison. Pour rappel, le parquet avait requis deux ans de prison contre tous les mis en cause.