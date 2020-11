C’est une histoire de jalousie maladive qu’a géré le poste de police de Wakhinane Nimzaat de Guédiéwaye. Elle a pour acteurs N. Diop, enseignant de son état et K. Cissé, son épouse, également institutrice avec laquelle il a vécu 12 ans. De cette union sont nés 3 enfants qui ont parfois assisté à l’indicible. Et le couple, qui est traversé par une série de violences conjugales, a fini par se retrouver devant les policiers. En attendant de se faire face, devant les juges.

Elle avait longuement appelé au secours. Mais, personne ne l’avait écouté y compris ses propres parents vers qui elle était allée demander de l’aide. A chaque reprise, les siens, la voulant dans les liens de son mariage, lui ont toujours déconseillé de quitter son mari. Et K. Cissé est restée. A subir. Dans le silence. La peur constamment au ventre. Mais, avec le temps et la multiplication des conflits, l’affaire est devenue ingérable. Cette semaine, une fois encore, revenue à la maison, K. Cissé s’est retrouvée nez à nez avec son époux. Comme souvent, une dispute a éclaté avec comme soubassement les soupçons du mari. Violentée, la femme a de toutes ses forces appelé au secours. Mais, comme personne dans l’entourage ne venait à son aide, elle a décidé pour sauver sa vie de sauter par le balcon.

En atterrissant sur le sol, elle s’est retrouvée avec de graves blessures qui l’ont obligé à émettre de stridents cris qui ont ameuté tout le voisinage. Face au spectacle qui s’est offert à eux, les voisins sont remontés dans l’immeuble avec l’objectif ferme de donner des leçons de correction au mari jaloux. Informé de cette situation et de la décision du voisinage d’en découvre avec N. Diop, les policiers se sont rendus sur les lieux. Après avoir sécurisé et arrêté le mari violent, ils ont fait appel aux sapeurs-pompiers pour faire évacuer l’épouse blessée. Entendue, plus tard, par les limiers, la femme a fait savoir qu’elle vivait un calvaire indescriptible depuis que son époux s’est mis dans la tête l’idée destructrice qu’elle lui serait infidèle.

“Il m’a, a plusieurs reprises, suivi dans mes moindres déplacements. Et m’a battu tout le temps à cause de ses soupçons. A cause de ce calvaire que je vis, je ne vais plus dans des cérémonies familiales ou autres. D’ailleurs, ce comportement a obligé plusieurs écoles privées à se séparer de lui.” A déclaré K. Cissé. Pour sa part, s’il n’explique pas son geste, le mari violent a fait savoir que sa femme le trompait “depuis 2018.” Choqués par le comportement de cet époux que la famille de K. Cissé voulait coûte que coûte voir ensemble avec sa fille, les policiers ont décidé de poursuivre N. Diop des délits de coups et blessures volontaires. Parce que, à son dossier, l’épouse a joint un certificat médical attestant une ITT de 15 jours. Suffisant pour que les policiers de Guédiawaye décident de présenter le mari violent au parquet de Guédiawaye. Pour corser son dossier judiciaire, les policiers y ont enjoint les délits de menaces de mort réitérées.