Affaire des passeports diplomatiques : Boubacar Biaye conteste les faits et jure n’avoir rien à se reprocher

Boubacar Biaye, l’un des députés faussaires, placé sous mandat de dépôt lundi dernier, a été auditionné dans le fond du dossier mercredi. Tout comme les autres prévenus qui, depuis mardi défilent devant le magistrat instructeur, M. Biaye a nié les faits qui lui sont reprochés.

Les parlementaires inculpés s’inscrivent dans une dénégation systématique. Ce, malgré les documents compromettants supposés avoir été trouvés dans leurs domiciles ou dans leurs bureaux. Tout comme ses devanciers, Boubacar Biaye a nié totalement les faits devant le magistrat instructeur.

Devant le juge Mamadou Seck, il a contesté les faits et juré n’avoir rien à se reprocher. L’audition a duré plus d’une heure et sur toutes les questions qui lui ont été posées, le député apériste a apporté une réponse pour convaincre le juge de son innocence.

Au terme de son interrogation, il est retourné en prison sans déposer une demande de mise en liberté provisoire.