Moustapha Dramé ‘’Yalla Kessé’’, rendu célèbre par ses prédictions (vraies ou fausses) dans les réseaux sociaux, se sentant diffamé, a porté plainte contre un commerçant du nom de B. C. Ndong.

Selon le tradipraticien repris par “Enquête”, le mis en cause, lors d’une émission, l’a traité de tous les noms d’oiseaux, en le comparant à d’autres guérisseurs qui ne sont pas de la même trempe que lui.

Lors de son audition devant les limiers de la Division des investigations criminelles (DIC), M. Dramé a soutenu que ce qui lui a fait le plus mal, est le fait M. Ndong l’ait accusé d’avoir épousé deux femmes, le même jour.

Ce qui n’est pas vrai. D’après lui, ces propos tenus publiquement à son encontre, sont une atteinte grave à son honneur et à sa dignité, d’autant plus que les vidéos ont été partagées par des milliers d’internautes sur TikTok.

Convoqué et entendu, B. C. Ndong a reconnu avoir prononcé les propos incriminés. Il a ajouté qu’en sa qualité de président de l’association And Taxawu domou rew mi, sa sortie entre dans le cadre de ses missions qui consistent à préserver les valeurs traditionnelles, morales et religieuses du pays.

Car des charlatans comme Moustapha Dramé, sont des acteurs qui influencent la société sénégalaise, à travers leurs mensonges qu’ils véhiculent sur les réseaux sociaux, tout au long de la journée.

Interrogé sur les preuves de sa déclaration concernant les épouses de M. Dramé, il a souligné avoir rapporté les propos que l’intéressé avait, lui-même, tenus lors d’une émission dans une télévision de la place.

Malgré ses explications, il a été déféré au parquet, à la fin de sa période de garde-à-vue, pour les faits d’injures publiques et de diffamation.