Accident de la circulation et émigration clandestine : le candidat à la présidentielle Al Hassane NIANG s’indigne et propose.

C’est en pleine tournée nationale dans le Sud et le Sénégal Oriental que le candidat à la présidentielle Al Hassane NIANG tire la sonnette d’alarme sur le regrettable accident de la circulation de Louga et la tragédie de Ouakam.

Après avoir présenté ses condoléances aux familles des disparus et souhaité prompt rétablissement aux blessés, Monsieur NIANG interpelle les pouvoirs publics sur la lancinante question de la sécurité routière. « Où sont les 22 mesures brandies par le ministère du transport dans le sillage de l’accident meurtrier de Sikilo ? » En posant cette question le leader de la formation politique Jiitël Wareef – Le devoir en mouvement pointe du doigt la « gestion émotionnelle » de ces drames. Selon lui c’est le peuple Sénégalais qui en fait les frais en payant un tribut qui s’alourdit à mesure des dérapages de la circulation.

Monsieur NIANG invite le gouvernement à la prises de véritables solutions afin d’enrayer de manière définitive cette macabre machine qui ne cesse de décimer les populations.

« Cette recherche de solutions politique doit être élargie aux autres tares qui gangrènent le corps social telles que l’émigration clandestine.»

Le candidat de Jiitël Wareef – Le Devoir en Mouvement rappelle l’éditorial de Bachir Ben Yahmed Directeur de jeune Afrique qui précisait: « des émigrants qui ont laissé dans les barrières de Miliya, des lambeaux de chair, des morceaux de vêtements et une partie de notre dignité. L’Afrique subsaharienne, plus d’un milliard de citoyens, les gouvernants qui se sont succédés n’ont pas su éduquer et soigner leur peuple pour les mettre utilement au travail »

L’absence de politique d’emploi des jeunes et de cadre juridique efficace propice à un entrepreneuriat fécond a conduit à ce sentiment de désespoir. Cette absence de perspective se traduit malheureusement par le « suicide »de la jeunesse symbolisé par le tristement célèbre « Barça wala barsakh » (Barçalone ou la mort).

« Nous – nous tenons aux côtés des populations dans le cadre d’un projet sociétal adossé à un véritable programme et des plans stratégiques qui permettront de concevoir le progrès économique et social tant attendu » conclut la plate-forme Jiitël Wareef- Le devoir en Mouvement