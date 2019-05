Abdoul Mbaye félicite la police

L’ancien Premier ministre, pour ne pas nommer Abdoul Mbaye, qui ne rate jamais l’occasion de se défouler sur Macky Sall et les initiatives à l’actif de son gouvernement, a félicité la police après l’arrestation de Pape Alioune Badara Fall, le présumé meurtrier de Bineta Camara, rapporte Libération.

« La gestion de la sécurité suppose deux gouvernances : politique (priorités et attribution de moyens) et technique au titre de laquelle nous adressons toutes nos félicitations à la police qui a identifié le meurtrier en un temps record », a dit le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT).