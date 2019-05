Naples refuse 72 milliards de FCfa pour Kalidou Koulibaly

Au fil des années passées à Naples, Kalidou Koulibaly (27 ans, 35 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) s‘est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde. Et, logiquement, les Partenopei doivent faire face à la convoitise des plus grands clubs européens. Manchester United, qui cherche à réorganiser son effectif et surtout sa défense, aurait ainsi proposé 110 millions d’euros (environ 72 milliards Cfa) à la formation italienne pour recruter le Sénégalais, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. La réponse du président Aurelio De Laurentiis ? Un grand non ! Le dirigeant napolitain n’est pas vendeur et, selon nos confrères, il attendra l’été 2020 pour vendre le natif de Saint-Dié-des-Vosges, moment où sa clause libératoire passera à 150 M€ (environ 98 milliards cfa).

