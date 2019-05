L’affaire d’homosexualité impliquant cinq individus dont un marabout, à Guédiawaye, connaît des rebondissements. Selon Les Échos, le présumé cerveau du gang dont deux membres sont toujours en liberté, qui s’était rendu de son propre chef au Commissariat central de police de la ville de Guédiawaye pour déposer une plainte contre le tailleur pour dénonciation calomnieuse contre sa personne, a purement et simplement été arrêté.

En effet, il a été formellement identifié comme étant le cerveau du gang, interpellé et déféré au parquet. Comme ses acolytes arrêtés dernièrement pour avoir envoûté et transformé le tailleur en gay, il est accusé d’association de malfaiteurs, d’extorsion de fonds et chantage et viols répétés sur un adolescent. Pis, quand l’envie leur en démangeait, ils le violaient à tour de rôle, le filmaient et lui réclamaient de l’argent au risque de publier les images sur le Net.