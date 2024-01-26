A peine libérée de prison, ce jeudi 18 janvier 2024, puis expulsée du territoire sénégalais, la native d’Isère Coline Fay a fait un post paru, ce vendredi 26 janvier 2024, sur son réseau social X.
En effet, dans une récente publication, la ressortissante française âgée de 26 ans a remercié ses proches en wolof. Ce qui va surprendre plus d’un : « Je leur doit tout… sama yaye sama papa sama rakk ». Toujours dans ce post, Coline Fay y a joint une photo d’elle et sa famille assistant « au meeting PASTEF à Lyon 2 jours après » sa « libération ».
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