A peine libérée : « sama yaye sama papa… 6 moy 9 » la française Coline Fay surprend…

A peine libérée : « sama yaye sama papa… 6 moy 9 » la française Coline Fay surprend…

A peine libérée de prison, ce jeudi 18 janvier 2024, puis expulsée du territoire sénégalais, la native d’Isère Coline Fay a fait un post paru, ce vendredi 26 janvier 2024, sur son réseau social X.

En effet, dans une récente publication, la ressortissante française âgée de 26 ans a remercié ses proches en wolof. Ce qui va surprendre plus d’un : « Je leur doit tout… sama yaye sama papa sama rakk ». Toujours dans ce post, Coline Fay y a joint une photo d’elle et sa famille assistant « au meeting PASTEF à Lyon 2 jours après » sa « libération ».

Image

 

37 commentaires

  1. MatthewEmoma

    ufc: ufc – Islam Makhachev

    Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *