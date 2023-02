A bas le racisme en Tunisie! (Par Dr. Pierrette Herzberger-Fofana)

Monsieur le Président de la Tunisie, Kais Saied !Vos propos discourtois outrepassent les limites de la bienséance. Ils frisent le racisme pur et dur à l’égard des 20 000 Africains qui vivent dans votre pays.

L’esclavage, le racisme et l’Apartheid sont des maux qui ont causé beaucoup de souffrances sur le continent africain.

Vous avez prôné des « mesures urgentes contre l’immigration clandestine des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, en affirmant que leur présence en Tunisie est source de violence, de crimes et d’actes inacceptables« .

Monsieur le Président, présentez vos excuses à l’Afrique et implorez son pardon. La Tunisie, votre pays est un pays africain. Et à ce titre, il est membre de l’Union Africaine qui condamne la xénophobie, le racisme et toutes formes de discrimination raciale. N’entachez pas la belle amitié que fut celle entre feu le président Habib Bourguiba et feu le président Léopold Sédar Senghor, les deux chantres de la Francophonie. L’avenue Bourguiba à Dakar et la place Senghor à Sousse sont l’exemple de cette fraternité, le lien entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.

Le peuple tunisien n’est pas raciste. Les manifestations de ce samedi à Tunis prouvent bien que vous n’avez pas l’aval de vos compatriotes pour tenir un tel discours haineux au ras des pâquerettes.

En 2014, je suis allée à deux reprises à Sousse pour former des Tunisiennes à participer à des élections. Elles aspiraient à entrer dans la sphère politique. La formation s’est déroulée dans une atmosphère de sororité et de solidarité. Je leur ai inculqué entre autres principes, le respect de droits humains et les joutes oratoires sans attaques discriminatoires ou personnelles. J’ai partagé avec les futures élues mon expérience politique afin qu’elles puissent s’investir dans l’arène politique et faire progresser le processus démocratique de votre pays. Certaines d’entre elles ont été élues au sein des conseils régionaux et à l’Assemblée nationale.

Vos déclarations teintées de haine sont un signe de faiblesse. Vous faites de braves citoyens qui ont cru en la fraternité des peuples, le bouc émissaire de vos échecs politiques. Je remercie de tout cœur les Tunisiennes et les Tunisiens qui ont eu le courage d’élever leur voix. Ils ont condamné sans ambages les propos irrespectueux de leur président.

Sources :

Tunisie-Sénégal-Allemagne. Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, marraine du projet allemand intitulé «La Démocratie a besoin de femmes» https://africpost.com/tunisie-senegal-allemagne-dr-pierrette-herzberger-fofana-marraine-du-projet-allemand-en-tunisie-intitule-la-democratie-besoin-de-femmes. 5 juillet 2014

* Députée au Parlement Européen.

Co-Présidente de l’Intergroupe Anti-Racisme et Diversité (ARDI)