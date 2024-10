Rencontre entre Jean Baptiste Tine et la société civile: vers des élections transparentes et inclusives

Le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine a réuni plusieurs membres de la société civile, notamment Alioune Tine, Moundiaye Cissé, Abdoulaye Fofana Seck, et Babacar Ba, membre du National Democratic Institute, jeudi 3 octobre 2024, pour discuter des prochaines législatives prévues le 17 novembre. Cette rencontre visait à rassurer les acteurs de la société civile sur la transparence et l’inclusivité du processus électoral.

Les membres de la société civile présents ont profité de l’occasion pour plaider en faveur de la libération de certaines personnalités récemment arrêtées pour de délits d’opinion, telles que Bougane Gueye Dani et Cheikh Yérim Seck. Le ministre s’est montré réceptif, promettant d’étudier les demandes et de faire tout son possible pour répondre favorablement. Quelques heures après la réunion, la libération de Bougane Gueye Dani, Cheikh Yérim Seck et Kader Dia a été confirmée.

Par ailleurs, les pacificateurs ont demandé au ministre de revoir les interdictions de sortie du territoire national visant certaines figures de l’ancien régime. Ils ont réclamés une meilleure notification des concernés avant leur arrivée à l’Aéroport International Blaise Diagne, Jean Baptiste Tine a promis de se pencher sur cette question, tout en s’engageant à chercher une solution concernant l’interdiction systématique des manifestations, rapporte Source A.

La société civile s’est dite rassurée par les propos du ministre, qu’ils considèrent comme “un homme de consensus.” Ils ont salué sa volonté d’organiser des élections transparentes malgré les délais serrés. Une nouvelle réunion est prévue lundi prochain, cette fois-ci avec les acteurs politiques pour poursuivre les discussions.