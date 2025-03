Affaire des 700 millions FCFA : Vers la chute de Moustapha Diop ?

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, s’apprête à saisir l’Assemblée nationale pour demander la levée de l’immunité parlementaire de Moustapha Diop, maire de Louga et ancien ministre. Selon des informations rapportées par L’Observateur, une lettre en ce sens devrait être transmise aux autorités législatives dans les prochains jours.

Cette procédure intervient dans le cadre de l’affaire Tabaski Ngom, ex-Adjoint au Contrôleur des Services Économiques (ACP) de la Commission de Régulation du Secteur de l’Électricité (CRSE), actuellement placée sous mandat de dépôt pour un détournement présumé de 700 millions de FCFA.

À l’origine de cette affaire, Tabaski Ngom avait elle-même déposé plainte contre Moustapha Diop, l’accusant de ne pas lui avoir remboursé cette somme, qu’elle affirme lui avoir prêtée pour financer sa campagne législative du 17 novembre 2024. Cependant, cette initiative s’est retournée contre elle : au fil de l’enquête, les autorités ont mis en cause sa gestion des fonds, ce qui a conduit à son arrestation et à son incarcération.

La levée de l’immunité de Moustapha Diop, si elle est validée par l’Assemblée nationale, ouvrirait la voie à d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Ce dossier suscite déjà une forte attention au sein de la classe politique et de l’opinion publique, d’autant plus qu’il soulève des interrogations sur le financement des campagnes électorales et la gestion des deniers publics.