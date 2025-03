Foundiougne : Un pas décisif vers l’accès universel à l’eau potable !

Le jeudi 6 mars 2025, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, procédera à l’inauguration du système de transfert d’eau douce reliant Ndiayenne Moussa Ndiaye à Foundiougne. Ce projet d’envergure vise à sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans cette zone, en garantissant une distribution plus efficace et continue aux populations locales.

Dans cette même dynamique, le ministre lancera officiellement les travaux de construction d’un château d’eau à Foundiougne. Cette infrastructure stratégique, dotée d’une capacité adaptée aux besoins croissants de la région, permettra d’améliorer la pression et la qualité de la distribution tout en optimisant la gestion des ressources hydriques.

Ces initiatives structurantes s’inscrivent pleinement dans la politique nationale d’accès universel à l’eau potable, en ligne avec les orientations stratégiques du gouvernement et les attentes légitimes des populations. Elles témoignent d’un engagement concret en faveur du développement durable, du bien-être des citoyens et de la résilience des infrastructures hydrauliques face aux défis climatiques et démographiques.

Avec ces réalisations, Foundiougne franchit une étape décisive vers un approvisionnement en eau fiable, pérenne et de qualité, renforçant ainsi les conditions de vie et le dynamisme économique de la région.