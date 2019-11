Le syndicat des chauffeurs de taxi annonce une grève prochainement. Ce, pour protester contre les tracasseries auxquelles, ils font face. La dernière en date, est l’arrestation de 12 d’entre eux, actuellement à la gendarmerie de Ouakam, en attente d’être déférés.

Selon Modou Ndiaye, le responsable syndical, ils ont été arrêtés parce que leurs voitures étaient dotées de feux antibrouillard.

« C’est inconcevable qu’on arrête des chauffeurs de taxi et les déférer parce que leurs voitures portent des feux antibrouillard. On aurait pu leur mettre des amendes et leur demander d’enlever ces feux. Il y a des problèmes plus sérieux à régler dans le secteur des transports avec les clandos par exemple. J’ai appelé le command de la gendarmerie pour que ces chauffeurs soient libérés, il m’a dit qu’il a reçu des instructions et qu’ils seront déférés. Donc nous allons déposer notre préavis et aller en grève », a, en effet, déclaré Modou Ndiaye sur la RFM.