Lors d’un récent sondage réalisé par le site Maxifoot.fr, l’ailier de Liverpool, Sadio Mané a été désigné comme le grand gagnant du Ballon d’Or 2019! Monstrueux depuis de nombreux mois, le Sénégalais est un candidat crédible au prochain Ballon d’Or. Indispensable avec Liverpool, brillant avec le Sénégal, le Lion de la Téranga peut rêver d’un sacre qui serait loin d’être immérité.

Un sondage pour désigner le Ballon d’Or

A quelques semaines de la désignation officielle du vainqueur, les pronostics commencent à tomber. Les 30 nommés étant connus, le site Maxifoot.fr a réalisé un sondage pour désigner le probable vainqueur de la distinction individuelle.

Sadio Mané devance Messi

« Sur les 54 893 votes recensés, vous êtes 31% à estimer que le Sénégalais, vainqueur de la Ligue des Champions avec les Reds et finaliste malheureux de la CAN avec son pays, mérite cette distinction individuelle. Mais l’ancien Messin devance de très peu, l’attaquant du Fc Barcelone, Lionel Messi (29%) ! Autant dire que c’est très serré. Le défenseur central de Liverpool, Virgil van Dijk (16,9%) et l’attaquant de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo (13,6%) sont loin derrière.