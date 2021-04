La Senelec appartient à la société et non à vos partisans

Ils sont au nombre de 500 prestataires de la Sénélec à exiger leur recrutement. En Sit-in hier, ces travailleurs ont étalé leur crainte en envahissant la rue.

Selon le journal Kritik, sur les affiches, on pouvait lire : « Nous réclamons la régulation sans condition des prestataires, non à la discrimination, la Senelec est une société et non un parti politique. La Senelec appartient à la société et non à vos partisans ».

Selon le coordonnateur national de leur amicale, Timoté Coly, tout cela résulte du directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye qui fait des recrutements partisans.

Ainsi, ces prestataires n’excluent pas d’entamer une grève de la faim s’ ils n’obtiennent pas gain de cause d’ici deux semaines.