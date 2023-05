Ziguinchor: Sonko réapparaît, ignore les remous de son procès et livre un fort message à ses partisans

C’est devant une foule immense que le Maire de Ziguinchor s’est adressé ce mercredi 24 Mai 2023 à ses administrés devant sa maison sise au quartier Néma de la ville précitée.

Se disant très satisfait et très ému, Ousmane Sonko a tenu à remercier ses militants, sympathisants et les femmes du Bois Sacré pour leur engagement sans faille à lui protéger qu’ils ont fait montre plus de deux semaines durant.

Mieux, Ousmane Sonko s’est réjoui des valeurs cardinales telles que le courage, la détermination, le refus à la soumission et la bravoure incarnés par ses militants protecteurs et qui ont accouché de la résistance extraordinaire démontrée à la face de notre pays et du monde entier. Une vraie réponse selon lui, au rapport de force que lui imposait le président Macky Sall et ses forces de l’ordre et de sécurité à Dakar en barricadent son domicile et empêchant toute entrée ou sortie.

Cette injustice qui l’a poussé à rentrer au bercail, lui aurait permis d’être en sécurité car poursuit-il, il a trouvé une protection de taille jamais égalée à Ziguinchor.

Déclarant par ailleurs que le combat doit se faire à Dakar ou se décide et se donne les ordres à lui barrer la route, le leader de Pastef sollicité l’accord et la permission de ses militants pour retourner à la capitale et y poursuivre la lutte. Il a ainsi annoncer son retour par voie terrestre demain à Dakar. Un retour animé d’une caravane dénommée, la ” Caravane de la liberté”.