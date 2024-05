Ziguinchor : Réception du navire « djilor », un ouf de soulagement et une lueur d’espoir pour une bonne campagne de l’anacarde 2024.

D’ abord M. Abdoulaye Sarr, Capitaine au long cours et Commandant du navire Djilor appartenant à la COSAMA de livrer ses impressions à la descente du navire.

Selon lui, « nous venons d’ effectuer le premier voyage qui marque le début de la campagne de l’ anacarde pour l’ année 2024. Le voyage s’est bien passé après un chargement d’ environ 300 containers à Dubaï Port à Dakar et de façon paisible et nous sommes arrivés à Ziguinchor aux environs de 11 h 30 mn sans encombres et sans incident », note t-il.

Et de finir son propos avec les caractéristiques de ce navire en déclarant que » le navire Djilor a un tonnage de 5000 tonnes. En contenu, il peut prendre jusqu’à 372 containers avec une longueur de 100 mètres « , renseigne t-il.

À sa suite, M.Ousmane Thiam alias Thiamass, Secrétaire général de l’Union des Routiers du Sénégal et parlant au nom des transporteurs locaux, très enthousiaste et comblé dira que » l’arrivée du navire Djilor constitue un ouf de soulagement pour nous et à l’ égard de l’État du Sénégal plus précisément le COSAMA qui a fourni des efforts pour respecter ses engagements pris lors du CRD et c’est ce que nous attendons d’ eux car c’est nous transporteurs au niveau local qui sommes soulagés.

Auparavant, ce sont les transporteurs qui venaient de Dakar prendre les noix de cajou pour les acheminer vers Dakar « , s’exclame t-il.

Et d’ajouter pour conclure que l’arrivée du bateau Djilor permettra donc de » créer des emplois pour nous transporteurs locaux, pour les dockers, pour les restauratrices, les vendeurs d’ arachides etc. Donc nous sommes prêts pour assurer le transport d’un point A à un point B du point de vue du transport local « , martèle t-il.

Pour lui emboîter le pas au micro des journalistes, Mme Marième Diaw, Directrice du COSAMA de renseigner que « le navire qui vient d’accoster avec 300 containers vides permettra aux dockers de renouer avec le travail car ils sont restés 3 ans sans activité et donc ce navire va permettre à ces dockers de disposer du travail d’ autant que le Ministre du Commerce Serigne Guèye Diop, lors du CRD du jeudi 23 mai dernier a été ferme et clair. Que les noix de cajou devaient impérativement transiter au niveau du port de Ziguinchor et par voie maritime et un autre navire ( « Diogué « , ndlr) viendra renforcer »Djilor » pour participer à la campagne anacarde 2024″, annonce t-elle.

Et pour boucler la boucle des réactions, M. Mamadou Moustapha Niang, chef de la circonscription maritime au niveau de la région et Commandant du Port de Ziguinchor d’ expliquer les véritables tenants et aboutissants de l’ arrivée du navire Djilor.

Selon le Commandant du Port, « Suite aux dispositions fortes et orientations prises lors du CRD de l’ autorité maritime de permettre le navire Djilor de venir accoster au port de Ziguinchor, c’est donc une mesure qui permettra de pouvoir développer le port de Ziguinchor avec toute l’écosystème des activités connexes à cette campagne de l’ anacarde pour le développement tant souhaité par les autorités portuaires.

C’est à dire celle de donner une autorisation exceptionnelle de faire la campagne à quatre armements et le navire du COSAMA Djilor, dès sa réception et les procédures d’ arraisonne ment , va décharger les boîtes et repartir pour charger encore 300 containers. », souligne t-il.

Donc, ajoute t-il, pour parachever les speech, c’est donc » un processus qui vient de démarrer et les autres armements vont s’ engager dans ce processus pour permettre une évacuation efficiente de toute la production anacarde vers l’extérieur via le port de Ziguinchor « , conclut -il.

C’est dire donc que l’ arrivée du navire « Djilor », en attendant celui de « Diogué « , constitue ainsi une aubaine pour tous les acteurs qui s’ activent autour de cette filière anacarde particulièrement et pour le bonheur des sénégalais en général contribuant grandement au développement économique et sociale du pays par le truchement d’une bonne campagne anacarde 2024.

Oumar Jean DIATTA (Ziguinchor).