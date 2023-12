Ziguinchor : Les commerçants réclament la réouverture du marché Tilène

Le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana, est attendu dans les prochains jours à Ziguinchor, suite à l’incendie survenu au marché Saint-Maur de Boucotte. A cet effet, les commerçants par la voix de Serigne Kassé, délégué du marché Boucotte, appellent le ministre du Commerce à procéder à la réouverture du marché Tilène pour désengorger le marché Boucotte

Selon Aly Cissé, un des délégués, avec la fermeture du marché Tilène et le sinistre qui vient de frapper celui de Boucotte, la commune de Ziguinchor est presque sans grand marché.

Ces commerçants du marché Boucotte demandent aux autorités étatiques et municipales de prendre leurs responsabilités et de les aider à faire face. Et surtout de rouvrir le marché Tilène qui avait pris feu, il y a quelque cinq ans et qui est toujours en chantier.

« Il faut que l’État et la commune de Ziguinchor trouvent un consensus pour aider les commerçants de Ziguinchor. Et cela passe par la réouverture du marché Tilène », estime Serigne Kassé.

À noter que les premiers chiffres des dégâts sont évalués à 2 milliards de F CFA, selon les délégués du marché. Qui ont estimés à presque 4 000 m² la superficie du marché que les flammes ont consumée.