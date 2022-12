Ziguinchor : 4 mois après son intronisation, la reine d’Enampore fait une importante déclaration !

Marie Rosine Manga, la quatrième reine du royaume d’Enampore, fait sa première sortie médiatique, quatre mois après son intronisation. Fort écoutée par les habitants de la commune d’Enampore et ses environs, Sa Majesté Marie Rosine Manga a décidé de briser le silence et de réagir sur un certain nombre de problèmes auxquels est confronté son royaume.

La reine interpelle directement le président de la République sur l’état piteux de la route qui relie son royaume, sur l’axe Ziguinchor – Enampore, en passant par Bandiate et Brin, sur une distance de 21 km.

Selon la reine, cette route constitue un véritable danger pour les populations qui l’empruntent au quotidien.

En dehors de cette route qui est un problème de très longue date, la reine attire l’attention de Macky Sall sur l’électricité qui n’est pas encore venue dans ce royaume. Même la municipalité est dépourvue d’électricité et le maire travaille dans des conditions difficiles, selon toujours la reine Marie Rosine Manga soucieuse du vécu quotidien de sa population.

Sur un autre plan, Marie Rosine Manga appelle à la paix et à la cohésion sociale pour le Sénégal. La reine souligne que l’opposition et le pouvoir doivent toujours mettre les populations au-dessus de tout. “Je prie pour un Sénégal prospère, un Sénégal de paix et de cohésion sociale. Nos divergences d’opinions ne doivent pas nous pousser à la violence ou bien à faire des calomnies sans aucune raison valable. J’appelle tout le monde, le pouvoir comme l’opposition, à mettre les populations au cœur de leurs priorités”, nous confie Sa Majesté. À rappeler que Marie Rosine Manga est enseignante de formation. Elle a été intronisée le 26 juillet 2022, après 22 ans sans roi, ni reine à Enampore. Elle est quatrième reine sortie officielle le 9 août dernier. Le royaume d’Enampore se situe en Basse-Casamance, entre Oussouye et Ziguinchor, non loin de la rive gauche du fleuve Casamance, dans l’arrondissement de Nyassia.