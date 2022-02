Zelensky : “Nous sommes seuls à défendre notre nation”

Selon le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, les sanctions internationales n’ont pas dissuadé Moscou. Ainsi Zelensky déclare qu’ils étaient seuls à défendre leur patrie, sous les yeux des pays les plus puissants au monde.

Dans un discours adressé au peuple ukrainien, vendredi, Zelensky a déclaré : “Nous sommes seuls à défendre notre nation. Les pays les plus puissants du monde se contentent de regarder de loin. Les sanctions d’hier ont-elles convaincu la Russie ? C’est insuffisant, car nous la voyons dans notre ciel et sur notre sol.”

Le Président ukrainien a souligné que les attaques des forces russes ne font pas la différence entre les cibles civiles et militaires et que la Russie cherche, par ses attaques, à faire pression sur le peuple et l’État ukrainiens. Zelensky a comparé les attaques contre Kiev, par les Russes, aux bombardements de l’Allemagne nazie, en 1941.

Il a souligné que tôt ou tard la Russie devra négocier avec l’Ukraine pour arrêter la guerre, et de déclarer : “Plus tôt la Russie négociera avec l’Ukraine, moins elle subira de pertes. “À l’aube du jeudi, la Russie a entamé une opération militaire en Ukraine, qui a suscité de vives réactions mondiales et des appels à des sanctions plus sévères contre Moscou.