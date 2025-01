Yeumbeul : Témoignage poignant de la mère de Moustapha Dieng

Le lundi 20 janvier 2025, lors de la demi-finale de football à Yeumbeul, un événement tragique a marqué les esprits. Moustapha Dieng, fervent supporter de l’ASC Natangue, a été mortellement agressé à coups de briques. Ce drame a plongé sa famille dans l’incompréhension et la douleur.

Sa mère, qui vivait à distance de la commune par mesure de sécurité, a appris la terrible nouvelle par téléphone. Ayant entrepris un trajet ponctué de doutes et d’angoisses pour rejoindre l’hôpital, elle a été confrontée, à son arrivée, à la réalité déchirante du décès de son fils. Les autorités médicales ont confirmé que Moustapha avait succombé à de graves blessures à la tête et au cou. Dans un témoignage recueilli par nos confrères de Kawtef, la mère de Moustapha a exprimé son immense peine et sa consternation face à la brutalité de cet acte. Ce meurtre d’une violence inouïe a laissé la famille dans un désarroi total, cherchant des réponses à l’inexplicable.