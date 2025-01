Trafic de drogue : Un élève-dealer attrapé en possession de 10 sachets de haschich à Diamaguene Sicap Mbao

L’officier de police judiciaire, Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, nouvellement installé au commissariat d’arrondissement de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, en banlieue dakaroise, a pris dans ses filets un élève-dealer répondant au nom d’El h. C. L. Sané. Ce dernier détenait avec lui, dix (10) sachets de haschich.

En effet, tout commence par une dénonciation anonyme des agissements délictueux de l’écolier-dealer auprès des agents de terrain du commissariat d’arrondissement de la localité.

Étant donné que le présumé trafiquant de drogue évolue au niveau de l’arrêt des véhicules de transport en commun, les policiers se renseignent sur les horaires de celui-ci dans le but de mieux l’appréhender.

C’est le dimanche 19 janvier 2025, vers 6 h du matin, que les policiers ont appris la venue du jeune dealer à son lieu habituel de vente. Sans perdre de temps, ils débarquent sur les lieux sans le moindre bruit. Ainsi, après quelques instants de planque, les agents ont aperçu l’écolier trafiquant et avant de l’identifier par le signalement fait par leurs indicateurs.

Un moment, après, ils ont donné l’assaut, faisant irruption devant le suspect, ils l’ont sommé de se tenir à carreau. Pris au dépourvu, le jeune garçon a tenté de prendre la fuite. Mais il a été vite pris au collet, plaqué au sol et maîtrisé par une paire de menottes par les policiers.

Après une fouille corporelle de routine, ils ont découvert dix (10) sachets de haschich ainsi qu’une somme de 7 000 Fcfa dans ses poches ; un montant représentant probablement le produit de la vente de la came. Renseigne la même source.

Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a procédé aux aveux. Il a confié avoir évolué dans le trafic de drogue.

Après la durée légale de sa garde à vue, il a été présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye.

El h. C. L. Sané est poursuivi pour détention et trafic de drogue. Les dix (10) sachets de haschich et le produit de la vente (7 000 Fcfa) ont été mis sous scellés en guise de pièces à conviction.