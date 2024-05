Yassir Sénégal et Carrefour une alliance majeure qui se forme à Dakar

Madame Aissatou Ami Touré, Directrice Générale de Yassir Sénégal, exprime sa satisfaction : “Ce partenariat illustre notre engagement continu à simplifier la vie de nos communautés et renforce notre position en tant que plateforme innovante tout en offrant l’opportunité aux entreprises de classe mondiale comme Carrefour de renforcer leur présence sur le marché.”

Monsieur Malick Niang, Directeur Général du groupe CFAO Retail, détenant Carrefour au Sénégal déclare : “Notre ambition est de proposer une offre complète à nos clients. Cette collaboration avec Yassir Sénégal promet de révolutionner l’expérience d’achat, offrant aux consommateurs une sélection étendue de produits de qualité en ligne et un service de livraison efficace.”

Yassir, l’une des start-ups les plus valorisées d’Afrique et du Moyen-Orient, est déjà bien ancrée dans le quotidien des Dakarois depuis son implantation en 2022 et elle élargit actuellement ses activités à Thies, Saly et M’Bour. Le partenariat avec Carrefour marque une nouvelle étape dans son développement au Sénégal.

De son côté, Carrefour, en tant que pionnier sur le marché porteur des biens de consommation et de la distribution en Afrique, cherche à répondre aux besoins changeants des consommateurs africains en déployant divers formats de distribution alimentaire et de centres commerciaux.

Cette collaboration entre Yassir Sénégal et Carrefour incarne la volonté commune de ces deux entreprises d’innover et de simplifier la vie de leurs clients, tout en améliorant leur offre de valeur pour mieux répondre à leurs besoins.