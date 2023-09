« Voter Amadou Ba, c’est valider une 3e candidature de Macky Sall», selon Aminata Touré

L’ancien Premier ministre et candidate déclarée à la Présidentielle de 2024, Aminata Touré a achevé sa tournée à Matam. De retour à Dakar, elle a accordé une interview au journal Le Témoin, dans laquelle elle s’est exprimée, entre autres sujets, sur le choix porté sur Amadou Ba pour diriger la coalition Benno Bokk Yakaar lors de la prochaine élection du 25 février 2024.

Selon le présidente de Mimi 2024, voter pour l’actuel Premier ministre, c’est juste valider un 3e mandat de Macky Sall.

“Le seul défi c’est le changement. A ce niveau je ne crois pas que le candidat du Président Macky Sall puisse l’incarner. M. Amadou Ba n’est que la tenue de camouflage de M. Macky Sall. Voter pour lui c’est valider une troisième candidature vigoureusement contestée du Président or le pays aspire au changement. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que le Président Macky Sall n’a rien fait. On ne me prendrait même pas au sérieux. Mais le temps est venu de passer à un niveau supérieur et de régler les problèmes puisqu’il en existe quand même surtout en termes de bonne gouvernance et de renforcement de la démocratie“, a-t-elle affirmé dans les colonnes du journal.

Avant de soulever des questions de mal gouvernance et de violations des libertés. “Les 1.000 milliards de francs du fonds Covid-19 sont là et on ne peut pas les passer sous silence. Nous avons aussi des milliers de jeunes en prison qu’il faut libérer.

D’ailleurs, il faut que le candidat du Président nous dise ce qu’il compte faire puisque c’est lui, Amadou Ba, qui était Premier ministre lorsque des manifestations ont occasionné une vingtaine de morts reconnus par le gouvernement. Il y a également la condamnation de Ousmane Sonko que je considère illégale. Dès l’instant que le juge a rejeté les deux chefs d’accusation il aurait dû rentrer chez lui le même jour. M. Amadou Ba doit s’exprimer sur ces questions“.