Visite du président Macky Sall: Sédhiou a fortement séduit en mobilisation

Arrivée à 16h 45mn pour une visite politique de quatre jours, la visite du président de la république Macky Sall à Sédhiou sera sans doute parmi celles qui auront marqué son règne à la tête de la nation sénégalaise.

En effet, c’est un cortège d’une foule longue de plus 2 km, muni de pancartes agitées dans toutes les directions et habillée en t-sheert multi colores sur lesquels l’on peut identifier la photo ou lire le nom de le ou la responsable politique fournisseur, qui a accueilli le chef de l’Etat dans la capitale du Pakao. Cette ville qui est entrain de connaitre depuis son existence si l’on se fie aux témoignages, le plus grand nombre de ses réalisations infrastructurelles sous l’ère Macky Sall, a tenu à travers un ” TERTOU BOUR “, accueil chaleureux à rendre un vibrant hommage mérité à son hôte.

Ce séjour qui va se poursuivre jusqu’au 02 mars prochain, sera animé par une série d’inaugurations de nouvelles infrastructures tels que le centre l’hospitalier régional, le pont de Marsassoum, le lancement de nouveaux travaux entre autres et un conseil des ministres.

Source: Envoyés spéciaux Kewoulo.info/tv

Ange Marie/ Alassane D. Touré