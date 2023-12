Visite à Ousmane Sonko : Aminata Touré se voit refuser l’entrée à la prison du Cap Manuel

Aminata Touré, ancienne Premier ministre du Sénégal et actuellement dans l’opposition, a été refusée l’entrée à la prison du Cap Manuel où elle comptait rendre visite à Ousmane Sonko, leader du parti Pastef. Elle a partagé son expérience sur le réseau social X, mettant en lumière une situation inhabituelle concernant la validité de son autorisation de visite.

Dans une publication sur le réseau social X, Aminata Touré a raconté sa mésaventure à la prison du Cap Manuel: “Munie d’une autorisation de visite en bonne et due forme, je me suis rendue ce matin à la prison du Cap Manuel pour rendre visite à Ousmane Sonko. J’ai été normalement enregistrée comme visiteur et j’ai attendu dans la salle d’attente en compagnie de Mr. Déthie Fall et de l’Honorable député Ayib Daffé.” a t-elle déclaré.

Cette situation se produit dans un contexte tendu où Ousmane Sonko, figure importante de l’opposition sénégalaise, a été arrêté sous plusieurs chefs d’inculpation, dont l’appel à l’insurrection.

Mme Touré poursuit en expliquant les raisons du refus qui lui a été opposé : “Après 40 minutes d’attente, un agent de l’Administration pénitentiaire est venu me dire que je ne pourrais pas affectuer la visite car le tampon sur l’autorisation n’était pas… nettement visible. Depuis quand les citoyens sont-il responsables de la qualité des tampons de l’Administration? Cet excès de zèle est inacceptable surtout après une première acceptation du permis de visite.”

Il est à noter que, pendant ce temps, Déthie Fall a pu effectuer sa visite à Ousmane Sonko et a même rendu compte de celle-ci.