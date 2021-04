Une veuve Tchadienne répond à la demande de permission d’Hissène Habré : « Vous nous avez volé plus de 30 ramadans… »

Le Statut des Chambres africaines extraordinaires dispose clairement que « l’Etat d’exécution, [le Sénégal] est lié par la durée de la peine ». De plus, la jurisprudence internationale a pu préciser que la libération des auteurs de crimes contre l’humanité pour raisons médicales ne pouvait être prononcée que si le maintien en détention constituerait une torture ou un traitement inhumain ou dégradant.

Monsieur Hissène Habré, vous souhaitez sortir de prison pour pouvoir célébrer le ramadan avec vos proches. Mais nous, les veuves des hommes tués par votre régime, cela fait des années que nous n’avons pas eu de ramadans avec nos maris. Le ramadan est un moment très important pour tout musulman, c’est une période de partage, une période de rassemblement de la famille. Cependant, cela fait plus de 30 ans que nos familles sont disloquées. Sans nos maris, sans les chefs de famille, il y a un vide. Nous ne pourrons plus jamais fêter le ramadan avec eux. Et alors que vous nous avez volé plus de 30 ramadans, vous souhaitez désormais célébrer le vôtre en dehors de prison, sans subir les conséquences de vos actes.