Vente de 3 ha de Le Dantec : Macky Sall suspend la cession

La vente est suspendue malgré plusieurs offres reçues.

Sur les six hectares et quelques de l’hôpital Aristide Le Dantec, trois devaient être mis en vente pour financer la rénovation de l’établissement de santé. La colère était grande après la décision du gouvernement sénégalais de fermer l’hôpital. Un collectif de défense dont « Patients en danger » avait vu le jour pour s’y opposer. Ont-ils eu gain de cause ?

La vente est suspendue, informe Source A. Le journal précise qu’après l’avis d’appel d’offres publié par le Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS), qui conduit le projet, a reçu plusieurs offres transmises au président de la République, Macky Sall. Qui, ajoute la source, a décidé de suspendre la cession des 3 hectares.

La suspension est-elle définitive ou provisoire ?, s’interroge, toutefois, le journal.

Pour ce qui est de la reconstruction de l’hôpital, les travaux avancent. Le terrassement a été déjà fait. Les ouvriers sont en train de faire l’excavation.