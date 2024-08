Vatican : Le “juge du Pape” mis en cause dans une enquête mafieuse

Le président du tribunal du Vatican, ancien procureur antimafia, est soupçonné d’avoir entravé une enquête sur l’attribution de marchés publics à la mafia sicilienne alors qu’il était en poste à Palerme il y a plus de trois décennies.

Surnommé “le juge du pape”, Giuseppe Pignatone, 75 ans, conserve ses fonctions au Saint-Siège jusqu’à nouvel ordre, a indiqué à l’AFP une source vaticane.

Il a été entendu mercredi par un procureur de Caltanissetta, en Sicile, dans le cadre de ses investigations sur ces appels d’offre truqués en 1992 auxquels s’était intéressé le juge Paolo Borsellino avant son assassinat la même année.

“Je me suis déclaré innocent”, a déclaré M. Pignatone à l’agence Ansa à l’issue de cette première audition. “Je me suis engagé à coopérer, dans la mesure de mes moyens”, a-t-il dit.

“Mafia et antimafia: le nid de vipères”, cingle jeudi le quotidien de centre-gauche La Repubblica.

Le procureur sicilien s’intéresse également à Gioacchino Natoli, membre dans les années 1980/1990 du pôle antimafia dirigé par Paolo Borsellino et Giovanni Falcone, assassiné six mois plus tôt que son ami et collègue.

Pignatone et Natoli sont soupçonnés à divers degrés, sous la direction du procureur Pietro Giammanco, décédé depuis, d’avoir requis des classements sans suite.

Il est singulièrement reproché à Gioacchino Natoli d’avoir feint d’enquêter sur les infiltrations de la mafia dans les carrières de marbre de Carrare, avec la complicité d’un capitaine des douanes financières, Stefano Screpanti, devenu général, et mis en cause lui aussi.

Natoli est en outre soupçonné d’avoir bloqué la transcription d’écoutes téléphoniques et ordonné la destruction d’autres interceptions – finalement préservées – pour couvrir des entrepreneurs mafieux. Auditionné le 5 juillet, il a fait valoir son droit au silence.

– Capture du parrain –

Un “comité d’affaires” réunissant mafieux, hommes politiques et entrepreneurs aurait géré, entre 1988 et 1992, les marchés des travaux publics en Sicile pour des montants astronomiques.

Parmi les entreprises impliquées, le groupe agro-alimentaire Ferruzzi, deuxième groupe privé italien à l’époque. Cosa Nostra s’y intéressait car le groupe était proche des socialistes, très puissants à cette époque, espérant obtenir au niveau judiciaire des sentences plus clémentes lors des grands procès de la mafia.

Giuseppe Pignatone a été inquiété dans le passé en raison du rachat par son père de propriétés immobilières appartenant au mafieux palermitain Antonino Buscemi, mais l’affaire s’est conclue par un non-lieu.

Ce magistrat de haut-vol a exercé en début de carrière dans la juridiction de Caltanissetta en tant que substitut du procureur de Palerme, puis procureur adjoint.

Il participe au procès de plusieurs meurtres mafieux, dont l’assassinat en 1980 du président de la région de Sicile, Piersanti Mattarella, frère de l’actuel président de la République Sergio Mattarella, et en 1982 du secrétaire général du Parti communiste italien, Pio La Torre, selon des éléments biographiques publiés sur le site des carabiniers.

Il contribue à mettre des centaines de membres du syndicat du crime derrière les barreaux et à la capture d’un des derniers grands parrains de Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, en 2006.

Deux ans plus tard, il est nommé procureur de la République à Reggio Calabria, en Calabre, pointe de la botte italienne où règne une autre mafia, la ‘Ndrangheta, aujourd’hui la plus puissante d’Italie, qui inonde l’Europe de cocaïne.

En 2012, il prend la tête du parquet de Rome où il dirige l’enquête “Mafia Capitale”, vaste réseau criminel qui avait infiltré la municipalité de Rome. Puis, atteint par la limite d’âge en 2019, il quitte la magistrature italienne pour devenir président du tribunal du Vatican, nommé par le pape François.