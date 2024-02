Le dialogue national ouvert hier lundi à Diamniadio fermera ses portes ce mardi. Et, à quelques minutes de la baisse des rideaux, Kéwoulo a appris que le chef de l’État va très prochainement faire face aux Sénégalais. En attendant, nous vous livrons les premières grandes lignes des décisions que va prendre Macky Sall.

La volonté du président Macky Sall de dialoguer avec lui-même et avec ses partisans ne sera pas vaine. Comme on l’avait annoncé Kéwoulo, Macky Sall pourrait être tenté de refuser d’organiser la présidentielle pendant encore plusieurs mois. Selon les premières grandes mesures sorties du dialogue national, Kéwoulo a appris que la date tant réclamée de la présidentielle pourrait être le 2 juin prochain. Aussi, Macky Sall qui semble décidé à faire valoir la doléance du Pds aurait accédé à la demande d’intégrer Karim Wade sur la liste des candidats retenus. Et cela malgré l’arrêt du Conseil Constitutionnel qui, le 20 janvier 2024, a rendu publique sa liste définitive des candidats; liste dans laquelle ne figure pas le nom du fils de Abdoulaye Wade.

Autres exigences des candidats retenus pour la compétition, Macky Sall et ses “dialogueurs” auraient décidé de ne pas toucher à leur liste. Ainsi, les 19 candidats retenus pour la présidentielle continuent d’être sur la liste pour la présidentielle. “Toutefois, on va étudier la possibilité d’intégrer d’autres candidats recalés par le Conseil Constitutionnel.” Ont soufflé à Kéwoulo des participants au conclave de Diamniadio. Comme l’avait annoncé Kéwoulo, il y a plusieurs années, et comme l’a répété Macky Sall -lui-même, il introduira son projet de loi sur l’amnistie ce jeudi 29 février après son passage sur la table du conseil des ministres de demain.

Toutefois, sur le plateau de 7TV, le ministre des Affaires Étrangères et constitutionnaliste du régime, Ismaël Madior Fall, a fait savoir que “l’affaire Adji Sarr – Ousmane Sonko et l’affaire contre Mame Mbaye Niang n’ont rien à avoir avec la loi d’amnistie. Parce que, cette loi, elle vise les faits liés aux manifestations“, a affirmé le ministre.