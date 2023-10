C’est un coup de tonnerre judiciaire qui vient de s’entendre dans le tribunal de Ziguinchor. Alors que l’État du Sénégal a tout fait pour barrer la route de la présidentielle 2024 à Ousmane Sonko actuellement emprisonné pour des faits criminels, le tribunal de Ziguinchor vient de juger illégale sa radiation et le juge Sabassy Faye a ordonné qu’il soit réinscrit sur les listes électorales.

Il est plus de 22 heures lorsque l’agent judiciaire de l’État, conscient qu’il a perdu la manche, a décidé de déposer une demande de récusation du juge Sabassy Faye auprès du président de la cour d’appel de Ziguinchor. Et, alors que tout le monde sait que les heures de travail des fonctionnaires ne dépassent presque jamais 18 heures, c’est avec une grande curiosité que les avocats de Ousmane Sonko ont constaté que «le président de la Cour d’Appel se trouvait encore dans son bureau et que son secrétaire était, aussi, là pour enregistrer le courrier à 22 heures.”

Alors que tôt dans la journée, les partisans du régime ont fait planer le risque de la récusation du juge Sabassy Faye, c’est à 22 heures 5 minutes que le président du tribunal de Ziguinchor a décidé la fin des plaidoiries. Ensuite, dans le secret de sa conscience, il a ordonné la suspension de l’audience avant de se retirer s’est retiré pour délibérer et rendre sa décision. Au sortir de ce retrait, le juge Sabassy Faye a décidé de se déclarer compétent. Et par conséquent a déclaré la requête introduite par les avocats de Ousmane Sonko recevable. Y faisant droit, il déclare “nulle la mesure de radiation” et a “ordonné la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales.”