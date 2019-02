Urgent: Ousmane Sonko rencontre Abdoulaye Wade a Dakar

Comme l’avait souhaité le président Pierre Goudiaby Atepa, l’ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wade, et Ousmane Sonko se sont retrouvés cet après midi à Dakar.

Dans un bureau aménagé de l’hôtel Terroubi, ils se sont enfermés pour discuter du devenir de cette élection présidentielle que Abdoulaye Wade a promis de perturber par tous les moyens après avoir vu son fils, Karim Wade, recalé par le Conseil constitutionnel.

Au menu de leur discussion se trouve l’épineuse demande de soutien de Wade à la candidature de Ousmane Sonko. Et cette demande a été soumise au pape du Sopi par Pierre Goudiaby Atepa qui n’a pas hésité à se rendre à Paris et d’y rester pendant deux semaines, pour pousser Abdoulaye Wade à faire sien le projet présidentiel de Ousmane Sonko.

Et à se déclarer en faveur du candidat de la coalition « Sonko Président ». Alors que les journalistes n’ont été admis qu’à prendre des images solonelles, le reste de la rencontre s’est tenue a huit-clos. Abdoulaye Wade assisté de Me El’hadji Amadou Sall, Pierre Goudiaby Atépa, Boubacar Camara et de Ousmane Sonko. Dès l’entame de la rencontre, le staff de Abdoulaye Wade a laissé entendre que le pape du Sopi ne ferait pas de déclaration publique.

Libre à Ousmane Sonko de faire une annonce a la presse. Au moment ou ses lignes sont écrites, la rencontre se poursuit.