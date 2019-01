C’est une exclusivité Kewoulo: le conseil constitutionnel vient de vider les dossiers de candidatures des recalés admis au second tour.

A en croire des informations de premières mains de Kewoulo, Me Madické Niang et Idrissa Seck ont validé leurs tickets pour aspirer continuer la route vers la présidentielle. Pour Me Madické Niang il a vu ses 55 836 signatures validées. Et Idrissa Seck a comptabilisé 57267 signatures valides. Malick Gackou quant à lui va passer devant les juges à midi.