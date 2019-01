Affaire Assane Diouf : Les dessous de la libération

Nous venons d’apprendre de source sûre que Assane Diouf a été libéré ce matin, mais il faut noter que derrière cette libération se cache une obligation de soins. Cela veut tout simplement dire qu’il va sortir de Rebeuss, mais qu’il doit être interné dans une structure de santé adéquate pour suivre un traitement psychologique.

Pour le juge, Assane Diouf souffre de troubles mentaux. A cet effet, il ordonne qu’il soit interné dans un centre psychiatrique pour traitement avec interdiction de tout échange avec les médias. Ses parents, ses followers et ses partisans ainsi les membre de l’association « Louye Djot Djotna » relativisent les conditions de sa libération et manifestent leurs joies.

Sa grande sœur de dire « Assane est libre, malgré les conditions dans lesquelles il est libre, l’essentiel est qu’il ne sera plus en prison, le reste ce n’est pas important ». Une autre partisane de Assane Diouf Mme Maiga d’aborder dans le même sens de dire: « Assane est libre, Alhamdoulilah, diaradieuf Serigne Touba, diareudieuf Serigne Fallou Mbacké, Serigne Fallou n’a pas abandonné son disciple, il est libre, sa place n’est pas d’être derrières les barreaux. Il relativisait lui même sa détention, disant être au dehors ou dedans était la pareil pour lui, alors le reste n’est pas important« . Elle a aussi ajouté que dans le cadre du combat de Assane Diouf, une porte est définitivement fermée, mais qu’une autre était ouverte ».

En outre, son avocat, Me Ciré Clédor Ly, a totalement réfuté les motifs de libération avancé par le juge pour la libération de son client Assane Diouf et promet d’interjeter appel dans les plus brefs délais pour que toute la justice soit dite sur cette affaire.