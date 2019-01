Officiel : l’Egypte, pays hôte de la Can de 2019

Le comité exécutif de la Caf qui se réunit dans la capitale sénégalaise dans le cadre de la Caf Awards 2018 pour désigner le pays hôte de la Can 2019 qui se tiendra dans moins de 6, en remplacement du Cameroun, écarté en novembre pour impréparation. Dans ce sens, selon la page Twitter de ActuFoot, c’est l’Egypte qui sera le pays hôte.

Le pays des « Pharaons » de Mohamed Salah aura l’honneur d’abriter la plus prestigieuse des compétitions de football africain. Ainsi, la Can 2019 se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2019. L’information est issue de la rencontre de la Caf qui a été avancée de 24 heures et s’est tenue ce mardi 08.

Par ailleurs, il faut rappeler que la capitale sénégalaise où s’est tenue cette rencontre de la Caf, accueille la Caf Awards, une cérémonie qui va désigner le ballon d’or africain 2018, le meilleur joueur et joueuse, meilleur entraîneur et autres.