La tension est en train de monter d’un cran sur la corniche Ouest de Dakar. Alors que le leader de Pastef rejoignait tranquillement son domicile à la tête de son convoi, il a été bloqué par un char de la police au niveau du pont de Soumbédioune. Dans le cortège, Me Clédor Ciré Ly, l’un des conseils du principal opposant sénégalais tient à ce que la communauté nationale et internationale soit alertée sur la situation. Voici in extenso son cri du coeur…

“Le convoi du leader principal de l’opposition sénégalaise est bloqué par des véhicules de combats alignés par les forces de l’ordre au travers de la route. Le but recherché est de faire passer le véhicule de Ousmane Sonko dans le tunnel; ce qui serait un risque pour sa vie.”

“En ma qualité d’avocat de monsieur Ousmane Sonko et de citoyen intransigeant pour le respect des libertés publiques, je demande au chef de l’État, Macky Sall, chef suprême des armées et garant de la sécurité nationale de donner l’ordre immédiat aux forces encagoulées de nous laisser passer. Les forces de l’ordre ont commencé la provocation et balancent des lacrymogènes. Sans discernement.”