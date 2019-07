Urgent: Le journaliste essayiste Adama Gaye arrêté ce matin par la DIC

Le journaliste et essayiste, Adama Gaye, est aux arrêts depuis ce matin. Cueilli par une escouade de policiers, ce matin, à son domicile de l’immeuble Fahd, il est actuellement entendu en position de garde à vue à la brigade des affaires générales de la DIC, la division des investigations criminelles du Sénégal.

Si, pour le moment, la police n’a pas encore communiqué sur les motifs de son arrestation effectuée aux aurores à l’immeuble Fahd, où habite le journaliste essayiste, il est revenu à Kewoulo que dans le cadre de ses consultations tous azimuts, Me Abdoulaye Wade, à son domicile sur la Corniche Ouest, a reçu Adama Gaye après l’opposant Ousmane Sonko. Et ces deux invités VIP de Me Abdoulaye Wade ne risquent de pas de partager un souper avec le président Macky Sall. D’ailleurs, alors qu’il était inconnu des jeunes générations, il y a quelques années, le doyen Adama Gaye -journaliste et ancien de Jeune Afrique-, s’est manifesté à elles pendant le règne de Macky Sall, avec ses attaques acerbes contre le régime et son patron.

Et, en de nombreuses occasions, il avait d’ailleurs directement mis en cause le président Macky Sall et sa famille les taxant de prédateurs de deniers publics, et en les mettant, tout le temps, au défi de toucher à lui. C’est à partir de cette période-là que ce journaliste, qui se dit ami de tous les grands de ce monde, est devenu une véritable attraction sur Facebook; drainant du monde qui vient, à coup de posts, s’abreuver à la source de ses révélations. L’hôte du jour des policiers sénégalais est un homme de réseau mais aussi un fin connaisseur du milieu pétrolier où il ne doit pas compter que des amis.