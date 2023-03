Urgent: L’ancien Premier ministre Hadjibou Soumaré convoqué demain devant la Sureté Urbaine de Dakar

L’ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, sera auditionné ce jeudi par la Sûreté Urbaine. Selon des informations judiciaires, il a été convoqué à 10 heures au commissariat central de Dakar, en exécution d’un soit-transmis du parquet de Dakar.

L’ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, devra s’expliquer sur les insinuations contenus dans sa «contribution» rendue publique il y a quelques jours, laissant penser que le président Macky Sall aurait donné une importante somme d’argent à Marine Le Pen lors de son séjour à Dakar. Dans une contribution, l’ ancien Président de la Commission de l’UEMOA demandait à Macky Sall s’il «a récemment donné de l’argent à une personnalité politique française» ? «Dans l’affirmative est-ce un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards argent d’un pays catalogué Pays Pauvre Très Endetté. Surtout quand on sait que la haine et le rejet de l’autre, ont toujours été utilisés par le parti, comme véhicule d’une ascension politique ? », écrit-il.

«Lui avez-vous envoyé à l’issue de votre rencontre, une note revêtue de votre sceau, «en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l’Afrique»? », ajoute l’ancien Premier Ministre dans sa lettre ouverte. Hadjibou Soumaré faisait ensuite remarquer que si tout cela était avéré que Macky Sall éclaire le Peuple Sénégalais pour lui dire s’il a agi «ès qualité de Président de la République du Sénégal ou de Chef de Parti politique et avec quel Argent? ». Hadjibou Soumaré terminait sa série de questions en demandant au chef de l’Etat « s’il est sérieusement dans la logique du report des élections Présidentielles prévues en février 2024 ? ».

Et pour justifier pour sa démarche, Hadjibou Soumaré écrivait : «Je veux aussi, par cette saisine et vos réponses, laver l’honneur de notre cher Président, celui de l’Afrique aussi, la pratique supposée de certains de ses dirigeants ayant souvent été stigmatisée. Par nature, je me suis toujours méfié des ragots et médisances, c’est également cette prudence qui vous vaut cette interpellation. À titre de comparaison, les sommes en cause couvrent très largement dans le budget 2023, pour les jeunes, le «Programme de promotion de l’entreprenariat durable et de création d’emplois décents prévu à hauteur de 5,9 milliards : source rapport commission du 25 novembre 2022».

Avec IGFM