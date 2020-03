Cela fait plusieurs heures qu’ils sont enfermés avec les enquêteurs de la Division de Cybercriminalité de la Médina. Et si Mamadou Diop, le Dg de l’Iseg se sait déjà en garde à vue, c’est la longue et haletante attente qui ronge Djeyna Baldé et son frère, Aly. Et tout indique que les cyber-policiers veulent les punir d’avoir diffusé les images du tonton saï-saï.

A en croire des sources proches du dossier, « si la responsabilité de M. Diop n’est plus à discuter dans la grossesse de Djeyna, ce sont les conditions dans lesquelles tout cela arrivé qui sont au cœur des auditions. » Selon les premières informations obtenues par Kewoulo, le père de Abiba, pour se tirer d’affaire et éviter de tomber sous le coup des crimes de détournements de mineure et de viols répétés suivis de grossesse, a fait savoir que « Djeyna serait plus âgée que ce que, elle, et sa famille veulent faire croire. » Avec son avocat, ils ont fait savoir que « Djeyna est majeure. Et a été consentante de cette situation qui a conduit à sa grossesse. » A soutenu une source judiciaire.

Pour sa part, la famille représentée par Me Clédor Ciré Ly a fait comprendre que « Djeyna est née en 20 février 2003, elle vient juste d’avoir 17 ans« , comme l’a prouvé sa carte nationale d’identité présentée aux enquêteurs. Et des actes d’état-civil ont aussi été versés au dossier. Mais, ce sont ces actes d’état civil que la défense de Mamadou Diop veut mettre en cause, en déclarant qu’ils ne seraient pas authentiques. « Parce que la déclaration de naissance de Djeyna n’avait pas été faite, automatiquement, par les parents. Toutefois, sur la base de ces actes dont nous disposons, elle est mineure. Donc, la minorité de Djeyna est établie jusqu’à ce que la preuve de sa majorité soit versée au dossier. »

Si cette porte qu’il voulait emprunter pour s’en sortir lui a été fermée au nez, Mamadou Diop s’est, aussitôt, trouvée une autre issue de secours. Pardon…une souricière qui pourrait se fermer sur « les gamins », vengeurs de leur sœur. Désormais, ce sont plus Wally Seck, la première ou la seconde épouse de Mamadou Diop qui seraient impliqués dans la « cabale ». Mais, de jeunes gens paumés qui n’avaient trouvé de solution que le fait de filmer le tonton saï saï afin de le contraindre à reconnaître cette paternité qu’il refuse depuis 8 mois. Mais, voila, ce M. Diop -qui n’avait de cesse de leur répéter qu’ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire- est loin vouloir abdiquer. Et c’est pourquoi, il n’a pas, depuis l’éclatement de cette affaire, arrêter de chercher la solution miracle qui pourrait le sauver de la prison.

Et celle-là qu’il vient d’entrevoir pourrait, pendant un temps, être dommageable aux jeunes. A en croire des sources judiciaires consultées par Kewoulo, « Djeyna et son frère pourraient, malgré leur dénégation, être retenus en garde-à-vue pour avoir filmé et diffusé des images dégradantes de Mamadou Diop, sans son consentement. » Comme on le voit, cette rocambolesque confrontation -de plainte contre plainte- pourrait se terminer sur un match nul. Mettre toutes les deux parties en garde à vue pourrait être la solution toute trouvée par les policiers pour rendre un peu de dignité au père de Abiba. Et lui trouver une issue presque… honorable.