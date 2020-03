Malgré sa victoire au second tour de la présidentielle du 29 décembre 2019, confirmée par la Commission Nationale Électorale après plusieurs recomptages consécutifs à la proclamation des résultats définitifs le vendredi 17 janvier 2020, l’ancien premier ministre (auparavant conseiller) du candidat sortant défait José Mario Vaz, le Général de brigade Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo, peine à se voir investir régulièrement dans ses nouvelles fonctions présidentielles, acculé qu’il est par son adversaire (candidat malheureux à ce scrutin, le patron du Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) Domingos Simoes Pereira qui, est en pleines manœuvres politiciennes nauséeuses pour…lui voler sa victoire pourtant indiscutable de raison !

Pour cause : le chef du parti historique, artisan de l’accession à la souveraineté internationale de ce tout petit pays de 36 125 km2 pour 1 655 289 habitants en cette année 2020 qu’est la Guinée-Bissau, le candidat malheureux à cette présidentielle (entamée le 24 novembre 2019 et finie le 29 décembre de la même année 2019), Domingos Simoes Pereira, battu à la seconde manche sur le score sans appel de 46,45% contre 53,55% des suffrages exprimés pour le vainqueur Umaro Embalo, refuse de reconnaître sa défaite en initiant des recours dilatoires auprès de la Cour Suprême (composée à très forte majorité de ses militants du PAIGC) et de la communauté internationale, pour empêcher la reconnaissance de la victoire du candidat Embalo qui ne souffre pourtant logiquement d’aucune contestation objective possible.

Pour se convaincre de sa défaite, il suffit juste de considérer les réalités pratiques de la tenue de ce scrutin qui affichait le PAIGC aux prises avec une opposition disparate ayant réussi in fine à totaliser avec ses trois principaux candidats (confortablement logés de la 2è à la 4è place), plus de voix que le candidat Domingo Simoes Embalo dès le 1er tour de ce scrutin.

En effet, au sortir de ce 1er tour intervenu (le 24 novembre 2019), les résultats proclamés par la Commission Nationale Électorale (CNE), acceptés par tous, se déclinaient comme suit :Domingos Simoes Pereira du PAIGC : 40,13% ; Umaro Sissoco Embalo du MADEM 15 : 27,65% ; Nuno Gomes Nabiam de l’APU : 13,16% et le Président sortant, candidat à sa propre succession, José Mario Vaz : 12,41%.

Dans une telle configuration des choses où les trois candidats poursuivants direct de Simoes Pereira ont totalisé à eux seuls à ce tour préliminaire 53,22% (27,65 + 13,16 + 12,41), plus de la majorité des 555 348 suffrages exprimés positivement (566 473 Votants – 11 125 Votes blancs et nuls), il était évident que face à une coalition de ces trois candidats au second tour contre lui, aurait eu inévitablement raison de lui ; c’est d’une logique de simple bon sens pratique ! Et, comme cela était prévisible naturellement en pareilles circonstances, c’est cette logique de coalition (le tous contre un) de ces trois candidats, qui s’est opérée au deuxième tour en faveur du mieux placé d’entre les trois poursuivants directs de Domingo Simoes PEREIRA : Umaro Sissoco Embalo !

Ce faisant, c’est logiquement que l’officier Général de brigade, grand spécialiste des questions de défense et de sécurité (diplômé du centre de défense d’Espagne, de Belgique, d’Israël, d’Afrique du Sud, du Japon et de France), de coopération internationale et de développement (diplômé en relations internationales de l’institut supérieur des sciences sociales et politiques de l’université de Lisbonne au Portugal et d’une maîtrise en sciences politiques de l’université Complutense de Madrid en Espagne), le Docteur en relations internationales de la même université madrilène, Umaro El Mokhtar Sissoco Embalo, a remporté le 2ème tour de cette présidentielle intervenu le 29 décembre 2019 sur le score sans surprise de 53,55% des voix exprimées.

Un scrutin qui a enregistré un fort taux de participation de 72% des votants : un signe des temps, exprimant le ras-le-bol des populations contre l’immobilisme où elles sont depuis plongées par le PAIGC historique du candidat malheureux Domingos Simoes, aux commandes du pays depuis son accession à l’indépendance il y a bientôt 46 de cette ancienne colonie portugaise. Occupé à se tirailler en interne pour des questions de leadership, le PAIGC a perdu de vue sa raison d’être qui a été et reste l’amélioration des conditions de vie et de travail des « bissaugos » (appellation des citoyens de la Guinée-Bissau par leurs frères de la Guinée Conakry).

Plusieurs fois ministre et conseiller à la présidence de la République depuis l’assassinat en 2009 du Président Joao Bernardo Vieira dit Nino, très bien ainsi au faîte des questions politiques et de développement économiques et sociales de la Guinée-Bissau, le nouvel élu Umaro Sissoco Embalo est un fin technocrate de valeur qui saura véritablement remettre le pays sur les rails du développement économique et social, tout en sachant, officier général de son état (bien formé alors aux questions de défense et de sécurité nationales), mieux protéger la Guinée-Bissau contre les grands enjeux sécuritaires du monde contemporain ; notamment le terrorisme islamique !

Les gesticulations auxquelles l’on assiste depuis de la part du candidat du PAIGC Domingos Simoes Pereira, ne sont que du dilatoire nauséeux visant à voler la victoire du Général Umaro Sissoco Embalo.Car sinon, dites:Comment, avec un score au 1er tour de seulement 40,13% (réalisé avec l’appui de fraudes auxquelles a fait recours le PAIGC), Simoes Pereira peut-il objectivement venir à bout de la coalition contre lui initiée par ses trois poursuivants directs à cette élection qui ont obtenu respectivement 27,65% (Umaro Sissoco Embalo), 13,16% (Nuno Gomes Nabiam) et 12,41% (José Mario Vaz), soit un total de 53,22% des suffrages positivement exprimés par les votants ?

Il est humainement impossible que le candidat Simoes Pereira vainque une telle coalition contre lui dressée au second tour de cette présidentielle bissau-guinéenne ! Nul besoin donc d’être un grand spécialiste en politique de ce pays pour toucher du doigt l’évidence de la défaite de Domingo Simoes Pereira ; tout juste, il suffit de connaître l’arithmétique pour se convaincre que 40,13% ne sauraient jamais venir à bout, dans une compétition où triomphe le fort nombre, de 53,22% coalisés, dressés comme un seul homme !

C’est vrai, comme l’avait dit le philosophe et écrivain Henri-Frédéric Amiel : « Tout est permis en faveur de sa propre cause ; même la mauvaise foi » (je dirais moi, « …surtout la mauvaise foi. ») ; parce qu’en réalité, et c’est Machiavel qui l’avait bien compris, cet usage de la mauvaise foi en politique : « La mauvaise foi est toujours nécessaire à quiconque veut d’un état médiocre, s’élever au plus grand pouvoir. », comme c’est en ce moment le cas du candidat malheureux Domingos Simoes Pereira qui, entend, pour s’emparer indûment du pouvoir d’État, faire intégrer à la communauté internationale que 40,13% sont supérieurs à 53,22% !

Je reviendrai dans une prochaine analyse sur l’indécence de ses manœuvres actuelles de vol de la victoire du Général Umaro Sissoco Embalo. En attendant, rappelons-nous ce que Jean Rostand disait de la mauvaise foi: à savoir que :« L’odieux de la mauvaise foi, c’est qu’elle finit par donner mauvaise conscience à la bonne foi!» Il faut dès lors tout mettre en œuvre pour barrer la route à l’imposture qu’est cette mauvaise foi de Domingos Simoes Pereira. Car à l’image du Comité de Salut Public en septembre 1793 que Maximilien de Robespierre appelait à soutenir vivement contre les impostures des tyrans, la victoire de Umaro Sissoco Embalo à la présidentielle de décembre 2019 en Guinée-Bissau, doit être impérativement défendue et sauvegardée contre les impostures du PAIGC qui entend la confisquer pour satisfaire les besoins subjectifs de ses membres et non pourvoir aux besoins du peuple de la Guinée-Bissau !

En rappel, pour mémoire, voici ce que disait Maximilien de Robespierre le 25 septembre 1793, notamment en pages 181 à 182 de son œuvre : «défense du comité de salut public » dans le chapitre « entre vertu et terreur » :

« Nous pouvons mépriser les calomnies, mais les agents des tyrans, qui nous entourent, nous observent et recueillent tout ce qui peut avilir les défenseurs du peuple, c’est pour eux, c’est pour prévenir leurs impostures. »

Tribune de Mahamoudou SOULAMA

Analyste Politique/Expert en Communication Politique(Juriste/Journaliste/Diplômé en Stratégies de Communication Politique)Aix-en-Provence, France.