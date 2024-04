D2 Pologne – J29 : Émile Thiakane inscrit un but lors de la victoire de Wisla Plock contre Miedz Legnica (2-1)

La victoire a été retrouvée par Émile Thiakane et son équipe Wisla Plock après leur défaite du weekend dernier. Effectivement, Wisla Plock s’est imposé ce mercredi face à Miedz Legnica sur le score de 2 buts à 1 lors de la 29e journée de la deuxième division polonaise. Une victoire qui donne à l’attaquant sénégalais et à ses coéquipiers quatre points de plus que leur adversaire du jour au classement.

Une victoire qui permet à Wisla Plock de mettre un terme à une série de deux matchs sans succès et de revenir à trois points du trio de tête. L’équipe locale peut exprimer sa gratitude envers l’attaquant sénégalais de 32 ans Émile Thiakane qui a inscrit le but de la victoire à la 59′ de jeu. Il est important de rappeler que Wisla Plock avait accordé l’ouverture du score avant de renverser Miedz Legnica. Il s’agit du premier but inscrit par Emile Thiakane en 16 matchs.

Avec 45 points, Wisla Plock se classe 8e et affrontera à l’extérieur Chrobry Glogów (13e, 33 points) pour la 30e journée qui se déroule ce lundi 29 avril.