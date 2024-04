La gendarmerie nationale a un nouveau patron. Il se nomme Martin Faye et était jusque-là le numero de la maréchaussée. Et assurait les fonctions de commandant de la gendarmerie territoriale. Ancien patron du GIGN, Martin Faye est depuis ce soir promu au grade de général de division, un trois étoiles, et à ce titre il hérite du confortable fauteuil de haut commandant de la gendarmerie nationale.

Aussi, c’est lui qui hérite de la lourde responsabilité de directeur de la justice militaire. Homme d’action, le général Martin Faye succède à un autre brillant et controversé général, “le meilleur que la genadrmerie a connu”, selon de nombreux connaisseurs. “Le général de corps d’Armée -quatre étoiles- Moussa Fall est, selon le communiqué issu du conseil des ministres de ce jour, appelé à d’autres fonctions” sans aucune suite. Les généraux Moussa Fall et Martin Faye ont toujours travaillé de manière harmonieuse.

C’est un binome qui avait commencé sa carrière lorsque Moussa Fall était le compagend et dirigeait la compagnie de Dakar tandis que Martin Faye commandait la petite unité du GIGN logée à Colobane. Et depuis lors, leurs chemins n’ont jamais cessé de se croiser.

En 2021, lors des fameux événements ayant conduit aux drames survenus dans l’affaire Adji Sarr, c’est le général Martin Faye qui était le commandant de la GT -gendarmerie territoriale- et “c’es parce qu’il était en voyage que le general Moussa Fall, alors haut commandant en second, a été appelé à assurer son intérim.” Aujourdhui, c’est au tour du général Moussa Fall de céder son fauteuil à celui qui a toujours un de ses plus fidèles collaborateurs…