Retournement de situation dans l’affaire Diop Iseg. Au moment où ces lignes sont écrites, Kewoulo a appris, de sources judiciaires, l’arrestation des deux gamins accusés, par le directeur général de l’Iseg, de diffusion de données personnelles.

Comme Mamadou Diop, accusé de détournement et de viols répétés, Djeyna Baldé âgée de 17 ans et son frère, Aly, âgé de 21 ans, ont été placés en garde à vue. Les policiers, qui leur ont fait passer la journée en audition, leur reprochent la publication d’images dégradantes de Mamadou Diop. « Pourtant, à en croire Aly Baldé qui avait été interrogé par Kewoulo, (il n’a) jamais partagé ces images en question. Et ne (sait) pas qui serait l’auteur de ce partage. »

Mais, tout porte à croire que c’est le plan machiavélique, décrit et craint par Kewoulo, dans une précédente publication, qui est en train de se mettre en place. Le présumé « violeur » et « détourneur de mineure » comme « les gamins vengeurs » risquent d’être présentés, ce lundi, au procureur de la République. Une manière subtile de forcer les protagonistes à entrevoir la possibilité d’une médiation pénale; une technique démoniaque, pourtant autorisée par la loi, qui pourrait permettre à Mamadou Diop d’entrevoir une porte de sortie.