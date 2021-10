Seydi Gassama à Macky : « Pour faire baisser le prix du loyer au Sénégal, il faut augmenter l’offre de logements»

La cherté du prix du loyer préoccupe le Président de la République, Macky Sall. En Conseil des ministres, hier, il s’est appesanti sur ce sujet. Mieux, le Chef de l’Etat a insisté sur la nécessité d’une régulation urgente des prix du loyer et a interpellé les Ministres en charge du Commerce et des Finances, avec le concours des services du Ministre en charge du Logement. Sur ce, il leur instruit de lui proposer dans les meilleurs délais, des mesures d’urgence pour encadrer davantage et réguler les prix du loyer sur l’ensemble du territoire national, notamment au niveau des centres urbains